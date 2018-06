Moment socant dupa ce un barbat a decapitat un sarpe cu clopotei! Acesta l-a muscat desi era mort!

Un expert in serpi veninosi a explicat cum a fost posibil.

Un barbat din Texas, USA, a fost aproape sa moara dupa ce a fost muscat de un sarpe cu clopotei. Barbatul l-a gasit in curte si l-a decapitat cu o lopata, insa surpriza a venit abia apoi.

Acesta a luat sarpele sa il arunce la gunoi, insa a fost muscat de mana de capul sarpelui, fiind injectat cu o doza mare de venin! Barbatul a ajuns la spital intr-o situatie foarte grava, avand convulsii si pierzandu-si vederea de mai multe ori.

Dupa 26 de doze de antidot, barbatul a reusit sa supravietuiasca si sa nu se treaca pe lista victimelor facute de serpii veninosi, ce ucid in jur de 100.000 de oameni in fiecare an, conform World Health Organization.

Un expert in serpi veninosi, Jaclyn Skurie, a explicat cum s-a intamplat acest lucru. Acesta a spus ca serpii veninosi au contractii chiar si dupa ce mor, timp de aproape 1 ora uneori. De multe ori, serpii se musca chiar singuri.