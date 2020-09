Incredibil! O maimuta i-a furat telefonul unui baiat si si-a facut selfie-uri cu el inainte sa il arunce in jungla! :) Imaginile cu maimuta au devenit virale

Zackrydz Rodzi (20 ani) s-a speriat cand nu si-a mai gasit telefonul in propria casa din Indonezia!

Studentul a descoperit ca telefonul i-a fost furat de o maimuta, care a profitat de dispozitiv si si-a facut numeroase selife-uri cu el.

Maimuta a furat telefonul din casa baiatului in timp ce acesta dormea. Cand s-a trezit, Zackrydz a crezut ca a fost jefuit, insa nu existau semne in casa, iar confuzia i-a fost cu atat mai mare cu cat si-a gasit husa de la telefon sub pat.

La o zi dupa intamplare, a fost socat sa isi auda soneria intr-o jungla din apropierea casei sale. Spre surpriza lui, a gasit o serie de selfie-uri pe care maimuta le-a facut.





Amuzat, baiatul a pus pozele si o filmare cu toate selfie-urile pe contul de Twitter.

Something yang korang takkan jumpa setiap abad. Semalam pagi tido bangun bangun tengahari phone hilang. Cari cari satu rumah geledah sana sini semua takde then last last jumpa casing phone je tinggal bawah katil tapi phonenya takde. Sambung bawah. pic.twitter.com/0x54giujnY — z (@Zackrydz) September 13, 2020