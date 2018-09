Incident GRAV in motociclism! I-a tras frana adversarului la 230 km/h! Ce pedeapsa CRUNTA a primit. VIDEO

Motociclistul Romano Fenati plateste scump pentru gestul sau.

Incident incredibil in timpul cursei de Moto2 Grand Prix de la San Marino. Fenati a tras de frana adversarului sau, Stefano Manzi, in timpul unui duel petrecut la 230 km/h! Din fericire, Fenati nu a reusit sa traga de frana suficient de tare, iar Manzi a scapat teafar dintr-o faza in care se putea accidenta.

Romano Fenati a fost suspendat doua etape din circuitul international, insa echipa sa, Marinelli Snipers Team a decis sa-i rezilieze contractul!

"Contractul lui Romano Fenati a fost reziliat incepand de azi pentru gestul nesportiv, periculos si distructiv pentru imaginea tuturor. Cu regret constatam acest gest iresponsabil ce a pus in pericol viata unui alt motociclist, iar pentru asta nu exista nicio scuza. Romano Fenati nu va mai concura pentru alte curse din partea Marinelli Snipers Team", e comunicatul oficial.

Fenati nu e la primul gest nesportiv in timpul unei curse. In 2015, italianul l-a lovit cu piciorul pe finlandezul Niklas Ajo in Moto3.