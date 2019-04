Doi gemeni erau identici inainte ca unul dintre ei sa plece in spatiu! Ce s-a intamplat cand s-a intors

Experimentul a avut loc la NASA.

Doi barbati gemeni de la Nasa, in varsta de 50 de ani, au fost subiectul unui experiment. Acestia au fost analizati inainte ca unul dintre ei sa plece timp de un an in spatiu, pentru a vedea ce schimbari produce statul pe statiile orbitale asupra organismului.

Cei doi gemeni aveau aceleasi date ale analizelor inainte de plecare, insa la intoarcerea din spatiu lucrurile nu mai erau la fel.

Analizele au aratat ca geamanul care fusese in spatiu suferise mai multe modificari genetice, indepartandu-se foarte mult de fratele sau identic. Cele mai vizibile schimbari au fost la nivelul cardio-vascular, inima fiind afectata de stationarea in spatiu.

De asemenea, sistemul imunitar si-a triplat activitatea cat timp a fost in spatiu, aparand schimbari inclusiv in bacteriile care stau in tractul intestinal, dar si la nivelul ochilor, vedearea acestuia fiind afectata.

"Activitatea genetica a celui care a fost in spatiu a fost accelerata de 6 ori, suferind mai multe schimbari in perioada petrecuta in spatiu", a spus un cercetator.

Culmea, la sase luni de la revenirea din spatiu, barbatul isi revenise aproape in totalitate la indicii avuti inainte de plecarea in spatiu.