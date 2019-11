De ce ar trebui sa se teama turistii straini in Romania! Atentionari curioase ale Ambasadei Frantei

CFR Cluj se pregateste de returul confruntarii cu Rennes din grupele Europa League.

Si Ambasada Frantei din Romania se pregateste de partida de la Cluj. Ambasada franceza a trimis mai multe atentionari pentru ca fanii lui Rennes care vor veni saptamana viitoare in Romania sa stie la ce sa se astepte.

Printre altele, atentionarile Ambasadei se refera la ursi si cutremure.

"Muntii din Romania adapostesc o populatie importanta de ursi (estimata la 6.000). Unii turisti sunt raniti regulat, uneori mortal. Este asadar recomandata prudenta maxima, mai ales in prezenta puilor de urs: trebuie evitate strigatele si miscarile bruste, apropierea de animal sau incercarea de a-l hrani si trebuie sa-i fie lasat suficient spatiu ca sa fuga. Daca in apropiere se afla o locuinta sau un vehicul, intrati in ele cu precautie.



Romania este situata intr-o zona de activitate seismica. Desi infractiunile de drept comun sunt putin numeroase, cateva cazuri de agresiuni comise pe strazi, in timpul noptii, au fost semnalate la Bucuresti, Cluj si Iasi", sunt sfaturile Ambasadei franceze pentru suporterii francezi ce se gandesc sa vina in Romania.