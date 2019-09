Ce s-a intamplat cu femeia care a adus un ponei in avion cu ea. Pasagerii au reactionat imediat

O femeie din SUA si-a adus poneiul cu ea in avion.

Un ponei a fost pozat de pasagerii unui zbor American Airlines dintre Chicago si Omaha. Desi un avion pare ultimul loc in care un ponei ar avea voie, regulamentul companiei americane permite un asemenea "insotitor" pentru pasagerii cu probleme. Poneii sunt inclusi pe aceeasi lista cu cainii care ii ajuta pe nevazatori. Ceilalti pasageri au postat imediat zeci de mesaje pe Twitter.

Numele poneiului este Flirty si are chiar si propriul cont de Twitter. Femeia pe care o insoteste sustine ca animalul a fost cuminte in timpul zborului, dar ca va incerca sa evite zborul cu el pe viitor.

"Eu si Flirty am zburat pentru prima data. A fost o experienta fantastica din care am invatat multe. Flirty a fost fantastic si s-a descurcat ca un profesionist. Cu toate astea, il voi plimba doar cu masina de acum incolo, iar zborul va fi rezervat doar pentru urgente. E dificil ca Flirty sa nu ii incurce pe ceilalti pasageri. Pentru ca era un avion mic, Flirty a incomodat pasagerii de langa noi. Cand am ajuns la altitudinea de zbor, Flirty a dormit si a fost foarte tacuta. Dar s-a speriat de cateva ori din cauza turbunelentelor", a postat proprietara pe contul de Twitter.

Here is a great picture of Flirty and the flight crew from our return flight! They absolutely loved Flirty. pic.twitter.com/QfavxFj0B2 — Flirty The Mini Service Horse (@FlirtyTheSH) August 31, 2019