Ce s-a intampla dupa ce un parc de distractii din Germania si-a dat vizitatorii in Svastici imense!

Incidentul a devenit unul extrem de mediatizat.

Un parc de distractii din Germania a oferit vizitatorilor o surpriza uriasa si neplacuta in acelasi timp. Una dintre masinariile in care se puteau da oamenii avea doua elice in forma de svastica!

Managerul parcului a fost nevoit sa dezasambleze masinaria dupa ce a primit mai multe plangeri, iar echipele de reporteri au inceput sa invadeze locul. Culmea, masinaria se numea "Zborul Vulturului", un alt simbol asociat cu nazistii.

Mai mult, totul a fost construit de o firma din Italia, fiind stiuta legatura nazistilor cu italienii in al doilea razboi mondial.

Conform legii, orice reprezentare a svasticii in public in Germania e pedepsita cu 3 ani de inchisoare.