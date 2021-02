Barbatul care s-a intors in timp cu jumatate de secol. Descoperire uimitoare facuta la polul frigului. Amintirile l-au coplesit

Americanul Paul Grisham, in varsta de 91 de ani, a avut parte de o surpriza colosala, regasindu-si un obiect piersut in urma cu 54 de ani.

Povestea fascinanta a lui Grisham a inceputi in 1967, atunci cand ofiterul de marina a fost trimis intr-o misiune de cercetare de 13 luni tocmai in Antarctica, cel mai rece continent al planetei. Dupa ce si-a terminat treaba, Paul s-a intors acasa fara portofel, pe care il pierduse in timpul expeditiei.

Ei bine, abia in 2021 respectivul portofel a revenit in mana proprietarului, prin intermediul unui grup de persoane binevoitoare care chiar cu asemenea fapte bune se ocupa. Pornind pe urmele portofelului, acesta a fost gasit in spatele unui dulap dintr-o cladire care a fost recent demolata. "Sunt uluit. Stiu ca au lucrat mai multi oameni ca sa mi-l aduca inapoi", a declarat fericitul Grisham.

Fifty-three years after retired Navy meteorologist Paul Grisham of San Diego spent 13 months working in Antarctica, the wallet he lost on the frozen continent was finally returned to him on Saturday. https://t.co/c51tUR8PIk pic.twitter.com/l58pOsUsRD — Pam Kragen (@pamkragen) February 4, 2021

Paul nu avea bani in acel portofel (pentru ca n-avea cum sa-i utilizeze in Antarctica), insa detinea cateva lucruri marunte care acum i-au provocat nostalgie, printre care niste carduri, permisul de conducere, o declaratie de retinere a impozitului, o reteta, dar si niste instructiuni pentru a face fata unui atac cu arme atomice, biologice sau chimice.

