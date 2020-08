Au mers sa se relaxeze la plaja, dar au avut parte de SOCUL vietii lor! INCREDIBIL ce au gasit pe malul apei!

Oamenii de pe o plaja din Africa de Sud au ramas incremeniti cand au vazut ce se afla in apa.

Ei au observat un sarpe negru, cu o lungime de peste doi metri, care inota prin apa. Oamenii s-au speriat si au chemat imediat autoritatile.

Cei din Asociatia Sud-Africana pentru Cercetari Biologice Marine au ajuns imediat pe plaja si au confirmat ca era vorba despre un sarpe extrem de veninos, o mamba neagra.

Veninul acestui sarpe poate provoca dureri intense si ameteli puternice, iar in termen de 7 pana la 15 ore poate fi fatal in cazul in care persoanei muscate nu ii este administrat un anti-venin.

Reprezentantii Asociatiei au spus ca se asteptau ca oamenii sa raporteze prezenta unui astfel de sarpe pe plaja dupa ce acesta a fost vazut recent pe unul dintre diguri.

Experienta recuperarii acestui mamba a fost extraordinara pentru salvatori, exemplarul avand o lungime de aproape 2 metri si jumatate.

Potrivit jurnalistilor de la Daily Star, cel mai probabil sarpele a ajuns pe plaja prin canalele si raurile care se varsa in port.

Din fericire, nimeni nu a fost ranit, mamba fiind atat de epuizata incat nu a observat apropierea oamenilor. Mai mult decat atat, sarpele a ramas calm pe tot parcursul interventiei celor de la Asociatia Sud-Africana pentru Cercetari Biologice Marine.

Autoritatile au plasat exemplarul in grija unui centru specializat, care il va ingriji pana cand isi va recapata puterile, pentru ca ulterior sa fie dus intr-un habitat adecvat.