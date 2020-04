Aparitia care a SOCAT Anglia! Un obiect misterios a ARS PE CER timp de 20 de minute. Imaginile surprinse de un barbat 

Un 'obiect urias in flacari' a fost vazut pe cerul din Marea Britanie in aceasta saptamana.

Conform The Sun, locuitorii din Cambridgeshire au ramas uluiti miercuri, atunci cand pe cer a aparut un obiect urias, in flacari.

Gerry Underwood, de 55 de ani, a zarit obiectul din afara barcii sale, din Streham, Cambs.

"Arata ca o dara chimica groasa la inceput, ca un nor subtire si scurt. Nu se misca deloc repede, sunt destul de sigur ca nu a fost un meteorit, deoarece acelea dispar in cateva secunde. Am vazut sute de stele cazatoare, insa nu a fost cazul aici.

Cobora in jos foarte incet si in spirala. A inceput sa straluceasca in portocaliu, dupa cum se vede si in poze. Ieseau flacari din spatele lui. A fost extrem de neobisnuit", a declarat barbatul pentru The Sun.

Gerry a fotografiat spectacolul arzator care a strabatut cerul, lasand o urma mare in urma sa. A urmarit obiectul misterios cazand usor, intre 10 si 20 de minute, inainte sa dispara dupa copaci.

Sursa foto: The Sun