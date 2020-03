Adele a recunoscut TOT! Cum a reusit sa slabeasca 40 de kilograme dupa divort. Nimanui nu i-a venit sa creada cand a vazut-o

Adele e cu totul alta!

A slabit spectaculos si are o atitudine complet schimbata fata de viata. Starul britanic a divortat anul trecut si a simtit nevoia unui nou inceput, spun apropiatii sai: "Nu se mai simtea bine in pielea ei!" Adele a scapat de 40 de kilograme fara sa faca eforturi inumane sau sa sufere vreo interventie chirurgicala.

Conform presei engleze, Adele a fost ajutata de bunul ei prieten Harry, fostul star al One Direction, sa-si faca un program de alergare in Statele Unite. Tot Harry a dus-o si la cursuri de aerobic. Cantareata a renuntat la cele 10 cani de ceai cu zahar pe care le consuma zilnic, precum si la alcool, tigari, cafea si la mancarurile picante si acide. Adele a inceput sa consume ceai verde si pudra de cacao in loc de cafea. Dupa divort, Adela si-a angajat si un insturctor de pilates.

Tweet Adele Citeste si: Tragerea la sorti a grupelor Nations League: marti, 18:30, IN DIRECT LA PRO X si pe www.sport.ro!