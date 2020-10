Mama a trei copii a ramas terifiata dupa ce si-a facut o poza in propria bucatarie.

Femeia si-a facut un selfie in bucatarie si avea ochelarii de soare la ochi, insa s-a ingrozit dupa ce s-a uitat la poza si a analizat-o mai atent.

Femeia a observat in reflexia lentilelor doua umbre care apareau in poza. Femeia a intrat pe un site american in care oamenii adreseaza intrebari si primesc raspunsuri.

Majoritatea persoanelor au observat cele doua corpuri care se reflecta in ochelarii ei.