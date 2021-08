Ponturi la pariuri de la US Open 2021: Trei alegeri de luat în calcul (P)

New York găzduiește ultimul Grand Slam din acest an, US Open 2021. Startul s-a dat luni, iar competiția se anunță acerbă, atât pe partea feminină cât și pe cea masculină.

Va putea fi oprit Novak Djokovic în cursa spre al patrulea Grand Slam din acest an? Aceasta este întrebarea pe care specialiștii și-o pun, având în vedere că sârbul a scăpat de Dominic Thiem, Rafael Nadal și Roger Federer, cu toții accidentați.

Pe secțiunea feminină, doar Serena Williams și Sofia Kenin lipsesc dintre primele 50 de jucătoare ale lumii. În rest, Ashleigh Barty și Naomi Osaka pornesc din postura de principale favorite.

Iar pentru a înțelege și mai bine cum privesc specialiștii US Open 2021 am analizat oferta de pariuri US Open 2021 de la Unibet și am ales trei ponturi.

Iată ponturile de la US Open 2021:

Aryna Sabalenka să ajungă în finală

Jucătoarea din Belarus traversează cel mai bun an din carieră și a urcat pe locul 2 în clasamentul mondial WTA. Deși era considerată o jucătoare care nu se descurcă la turneele de Grand Slam, ea a demonstrat prin semifinala de la Wimbledon că poate concura la cel mai înalt nivel.

De asemenea, ea vine și după o semifinală la Montreal. La US Open, cel mai bun rezultat din cariera sa este optimea de finală disputată în 2018.

Sabalenka este recunoscută ca o jucătoare de forță, care își asumă multe riscuri, iar suprafața de la New York s-ar putea să i se potrivească mănușă.

Într-o zi bună, Sabalenka este capabilă să învingă pe oricine, așa că merită încercat pariul din oferta Unibet că jucătoarea din Belarus va ajunge în finală, la o cotă de 4.50.

Karolina Pliskova să câștige sfertul 2

US Open este un turneu de la care Karolina Pliskova are amintiri plăcute. Aici a disputat în 2016 prima sa finală de Grand Slam, pe când era încă o promisiune în tenisul feminin.

În plus, în ultima perioadă jucătoarea din Cehia este în revenire de formă. A disputat finala de la Wimbledon și mai are două finale importante în ultimele luni, la Roma și Montreal.

Recunoscută pentru serviciul său puternic, Pliskova este oricând capabilă să facă un turneu excelent, iar US Open 2021 poate fi șansa sa.

Din aceste motive, cota 4.00 oferită de Unibet pentru pariul că Pliskova va avansa în semifinale merită încercată. În spatele său se află Petra Kvitova (cota 6.50), Paula Badosa (cota 8.00), Maria Sakkari (cota 8.00) și Bianca Andreescu (cota 9.00).

3. Novak Djokovic să câștige US Open

Jucătorul sârb domină cu autoritate acest sezon. Pe lângă faptul că are un avans considerabil în fruntea clasamentului ATP, a câștigat deja toate celelalte trei turnee de Grand Slam disputate în 2021.

Așadar, pe lângă faptul că vrea să își treacă în palmares încă un Grand Slam, el țintește și o performanță istorică: Golden Slam, adică să câștige toate turneele din această categorie dintr-un sezon.

În istoria tenisului masculin, doar Rod Laver (1962 și 1969) și Don Budge (1938) au mai reușit acest lucru. Iar Djokovic este mare favorit să obțină această performanță, ținând cont că Dominic Thiem, Rafael Nadal și Roger Federer absentează.

Djokovic s-a impus deja de trei ori la US Open și are cota 1.70 să reușească acest lucru și la ediția 2021, potrivit cotelor de pe Unibet.

