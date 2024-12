„Când am crescut, nu m-am plăcut niciodată cu adevărat. N-aș spune că nu mă iubeam, dar a fost o contradicție ciudată în gândirea mea: am existat, dar nu am avut o emoție sau o opinie puternică legată de existența mea, fie ea pozitivă sau negativă.



Din anumite motive, când eram tânără, știam că aș fi preferat să fiu altcineva. Poate o vedetă pop sau cineva foarte faimos și bogat. Când eram adolescentă, mă comparam mereu cu ceilalți.

„Eram de părere că nu sunt atrăgătoare.”



Fie pentru că eram de părere că nu sunt atrăgătoare pentru că eram o sportivă care muncea enorm să pună masă musculară, fie pentru că m-am comparat cu alte jucătoare de tenis și credeam că nu sunt la înălțimea lor,” a declarat Naomi Osaka, potrivit We Love Tennis France.

Naomi Osaka a născut o fetiță în Los Angeles, în data de 11 iulie 2023.