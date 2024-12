„Când eram mic, am învățat o lecție care încă îmi răsună în minte. Nu sunt sigur exact câți ani aveam, dar cred că aveam în jur de 12 ani.

Tenismenul din Manacor a istorisit cum câteva ore în plus petrecute la pescuit i-au adus o înfrângere, la un turneu de juniori, iar gustul eșecului, dar mai ales reacția unchiului său, Toni Nadal, l-au marcat pe viață.

Rafael Nadal (38 de ani) a dezvăluit cum a arătat momentul zero din copilăria sa în care și-a dat seama că excelența în sport necesită un nivel de angajament vecin cu perfecționismul.

Nadal a lăsat deoparte liniștea mării pentru a atinge culmi nebănuite în tenis

Într-o zi, am plecat la pescuit când aș fi putut să mă antrenez. A doua zi, am pierdut meciul. Îmi amintesc că plângeam în mașină pe drumul spre casă, iar unchiul meu, care la acea vârstă avea o mare influență asupra mea și care a fost cel care m-a făcut să mă îndrăgostesc de tenis, mi-a spus: „E în regulă, este doar un meci de tenis. Nu plânge acum, nu are rost. Dacă vrei să pescuiești, poți să pescuiești. Nicio problemă. Dar vei pierde. Dacă vrei să câștigi? Dacă vrei să câștigi, atunci trebuie să faci ce trebuie să faci mai întâi.”

A fost o lecție foarte importantă pentru mine. Dacă oamenii mă văd ca un perfecționist, atunci asta vine de la acea voce interioară care mă chemă în drumul meu spre casă. Vocea nu m-a părăsit niciodată. Într-o zi, voi fi la mare. Astăzi, și mâine… trebuie să mă antrenez,” a scris Rafael Nadal, în The Players' Tribune.

Rafael Nadal, de cinci ori campion în Cupa Davis, alături de echipa Spaniei, s-a retras din tenisul profesionist având douăzeci și două de titluri de mare șlem în palmares, dintre care, cel mai recent, adjudecat la Roland Garros, în 2022.