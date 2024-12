Iga Swiatek (23 de ani, 2 WTA) a fost suspendată o lună din circuitul WTA, în urma consumului unei melatonine contaminate cu trimetazidină, o substanță interzisă care îmbunătățește circulația sângelui.

Numărul doi WTA poate să își pregătească, în prezent, participarea la Australian Open 2025, în momentul de față neexistând motive serioase de îngrijorare pentru poloneză.

Andy Roddick: „Dacă nu a îmbunătățit performanța sportivei, de ce ne pasă de contaminare?”

Număr 1 ATP în 2003, Andy Roddick a sărit în apărarea jucătoarei din Polonia, afirmând că nu o vede vinovată. Mai mult decât atât, fostul tenismen american a adâncit și mai mult lipsa de credibilitate a tenismenilor, încercând să diminueze importanța contaminării.

„E păcat pentru ea. A avut un test negativ la Paris, în cadrul Jocurilor Olimpice; teste negative la New York, în timpul US Open, deci nu e ceva ce s-a întâmplat constant. E o prostie,” a apreciat Andy Roddick, în podcastul său, „Served with Andy Roddick.”