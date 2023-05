Anunțul făcut de Serena Williams: "Nu mai trebuie să mă ascund"

Serena Williams este din nou însărcinată. Câştigătoarea a 23 de turnee de Grand Slam a anunţat că ea şi soţul ei, Alexis Ohanian, îşi măresc familia la Gala Met de luni seară.

Williams, care s-a retras din tenis după US Open de anul trecut, şi Ohanian au o fiică, Alexis Olympia Ohanian Jr., născută în 2017.

"Am fost atât de entuziasmată când Anna Wintour ne-a invitat pe toţi 3 la Met Gala", a scris Williams pe Instagram cu fotografii în care apare cu burtică de gravidă, potrivit news.ro.

La Met Gala, Serena a purtat o rochie Gucci şi bijuterii Tiffany. Într-un interviu pe covorul roşu cu LaLa Anthony pentru Vogue, Williams a declarat că a fost încântată să împărtăşească în sfârşit marele ei secret cu lumea.

"[I] was so excited when Anna Wintour invited the 3 of us to the Met Gala."

