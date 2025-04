FCSB a primit vizita lui CFR Cluj în etapa #5 din play-off-ul SuperLigii României, pe Arena Națională, duminică seară. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Elias Charalambous a înregistrat toate cele trei puncte.



În minutul 65 al meciului, Mihai Popescu a scos o minge de pe linia porții cu mâinile și a fost eliminat. Istvan Kovacs a dictat penalty, ratat însă de Louis Munteanu, care a introdus balonul în plasă în cele din urmă la rebound.



Atacantul lui CFR Cluj a înscris al 22-lea gol din acest sezon și e primul în topul celor mai buni buni marcatori detașat.



Louis Munteanu, vultur pe stâncă! Atacantul lui CFR Cluj e primul în topul celor mai buni marcatori



1. Louis Munteanu - 22 goluri

2. Alexandru Mitriță - 14 goluri

3. Daniel Bîrligea - 13 goluri

3. Astrit Selmani - 13 goluri

4. Vladislav Blănuță - 12 goluri

5. Dan Nistor - 10 goluri

5. Ștefan Baiaram - 10 goluri

5. Ianis Stoica - 10 goluri

6. Darius Olaru - 8 goluri

6. Mohammed Kamara - 8 goluri

6. Mamadou Thiam - 8 goluri

6. Alexandru Tudorie - 8 goluri

6. Denis Alibec - 8 goluri



Louis Munteanu, scurt și la obiect după FCSB - CFR 3-2: ”Ne-am bătut singuri!”



”Prima repriză am jucat foarte bine, dar din păcate am luat acel gol nemeritat înainte de pauză. În a doua repriză, practic, ne-am bătut singuri. Am fost pragmatici în prima parte, dar după pauză am făcut greșeli.



E greu, vă dați seama, mai ales când pierdem. Trebuie să ne revenim rapid, avem meci în Cupă și trebuie să ridicăm capul, să ne calificăm. Dacă pierdem și acolo, s-a dus totul.



Atâta timp cât mai sunt șanse, eu zic că se poate. Avem meci acasă în campionat, trebuie să arătăm altfel la ultimul joc”, a declarat Louis Munteanu la final.