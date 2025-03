Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară pe Arena Națională în prima etapă din Grupa H a preliminatiilor pentru Campionatul Mondial din 2026, găzduit de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.



Jean Vlădoiu îl aduce în discuție pe Louis Munteanu după ratările lui Drăguș: ”E golgheter, sper să fie selecționat”



Denis Drăguș a ratat enorm cu Bosnia, iar Jean Vlădoiu speră ca Louis Munteanu să fie selecționat pe viitor la prima reprezentativă a României. Pentru acțiunea din martie, Mircea Lucescu i-a convocat pe Drăguș, Denis Alibec și Daniel Bîrligea, care s-a accidentat la antrenamente.



”Am început foarte slab meciul, am fost chiar surprins de cum am jucat. Suntem dezamăgiți. Ne așteptam la o victorie. Ne diminuează mult șansele. Copiii au jucat, dar au avut o zi proastă. Nu am înțeles decizia de arbitraj, dar nu cred că asta ne-a făcut să pierdem.



Mă așteptam să-i văd mai devreme pe Alibec, pe Mitriță. Schimbările au fost făcute foarte târziu, din punctul meu de vedere. Nu am avut două șuturi pe poartă. Au fost ocaziile mari ale lui Drăguș.



Nu a fost seara lui și nici a noastră. Louis Munteanu e golgheterul României, are niște calități care ne pot ajuta. Sper să fie selecționat și să ne ajute”, a spus Jean Vlădoiu după meci.

Echipele de start

România (4-3-3): Niţă – Raţiu, Popescu, Burcă, Bancu – Stanciu, M. Marin, R. Marin – Man, Drăguş, Tănase



Rezerve: Moldovan, Târnovanu, Rus, Ghiţă, Alibec, Chipciu, Şut, Hagi, Dragomir, Moruţan, Mitriţă, Sorescu



Selecţioner: Mircea Lucescu



Bosnia (4-3-3): Vasilj – Malic, Radeljic, Barisic, Kolasinac – Tahirovic, Sunjic, Gigovic – Demirovic, Dzeko, Dedic



Rezerve: Hadzikic, Zlomislic, Mujakic, Bicakcic, Muharemovic, Bazdar, Basic, Memic, Burnic, Katic, Saric, Hajradinovic



Selecţioner: Sergej Barbarez