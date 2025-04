Sabău, fost jucător de clasă al naționalei României, e principalul artizan al transformării formației U Cluj. Devenită o forță în Superliga României, trupa ardeleană a reușit în acest sezon să impresioneze. Cu Nistor și Chipciu oameni cu experiență, dar și cu jucători din care Sabău a scos cea mai bună versiune, U Cluj a arătat în multe jocuri că are o echipă care poate să contracareze jocul marilor candidate la titlu.

Dan Nistor are mici probleme de sănătate în partida cu fosta sa echipă, Universitatea Craiova, condusă de Mirel Rădoi. Derby-ul din această seară aduce față în față jucători exponențiali din ultimul deceniu al primului eșalon românesc.

„Avem mici probleme medicale. Să vedem daca Boboc își va reveni. Dan Nistor are încă acea problemă pe tendon, săptămâna aceasta puțin s-a antrenat 100%, dar sigur, așa cum am făcut-o și la București, am jucători de care să mă folosesc la acest joc și să facem un meci bun", a declarat Ioan Ovidiu Sabău, într-o conferință de presă, înainte de U Cluj - U Craiova.