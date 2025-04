Revenit după o accidentare, Dan Nistor a fost introdus pe teren în repriza secundă, iar după meci a vorbit despre victoria obținută de ardeleni, trimițând și câteva săgeți către adversari.

"Ne bucurăm că am putut să batem Rapidul pentru a treia oară în acest sezon. Eu cred că trebuia să câștigăm și meciul cu Dinamo și, în seara aceasta, altfel se discuta. Pentru noi era foarte important să câștigăm cele 3 puncte. Dinamo nu are voie în Europa.

Urmează returul și sper să acumulăm cât mai multe puncte până la final. Cred că toate aceste echipe merită locul în play-off. Sunt echipe de tradiție. Atât eu, cât și clubul, transmitem condoleanțe familiei îndoliate. Sperăm ca suporterii să aibă sărbători fericite.

Europa este departe încă. Abia s-a terminat turul. Mai sunt 15 puncte puse în joc. Clasamentul se va strânge și mai tare. Trebuie să ne ridicăm la nivelul rivalilor.

Îmi pare rău pentru cei de la Rapid. Am aici foarte mulți prieteni. Asta e viața. Unii pierd, alții câștigă. Am mai zis și o zic încă o dată: a fost o atmosferă superbă în această seară.

Am luat și un tricou, dacă nu am reușit să joc în tricoul Rapidului am făcut schimb cu Keita și îi mulțumesc pe această cale.

Am avut această oportunitate, dar mă bucur că am ajuns la U Cluj. Am avut oportunitatea, dar alte persoane nu m-au dorit, nu știu cine, eu le-am demonstrat că sunt bun", a declarat jucătorul.

VIDEO | Declarații Dan Nistor, după Rapid - U Cluj 0-2