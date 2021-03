"Am jucat contra lui Sane si credeti-ma ca am dormit bine noaptea!" Vedeta lui Bayern l-a CHINUIT pe Goian! Pancu: "Ai facut otita!"

Pancu si Dorin Goian au vorbit la SuperLive despre Romania - Germania!

Cei doi fosti internationali sunt impresionati de calitatile vedetelor din atacul nemtilor. Goian a avut ghinionul de a-i fi adversar lui Sane si pe vremea in care starul lui Bayern juca la Schalke.

Ce dialog au avut Goian, Pancu si Mihai Mironica

Goian: Am jucat impotriva lui Sane cand era pe la Schalke si credeti-ma ca ma dormit bine noaptea. Am avut somnul lin!"

Pancu: La urechi, otita!

Goian: Era vazut ca un mare talent, un jucator cu un viitor stralucit. Faptul ca a ajuns la Bayern e o confirmare a valorii. Germania e marea favorita in grupa noastra, dar in ziua de azi, cu organizare foarte buna, cu ambitie, de ce sa nu avem o sansa? Sa obtinem un punct sau puncte cu Germania va fi o mare performanta, dar noi nu putem decat sa tinem pumnii nationalei.