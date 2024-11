Denis Drăguș este cotat la 4 milioane de euro de site-urile de specialitate și a făcut o figură frumoasă stagiunea precedentă la Gaziantep, dar și la EURO 2024 alături de naționala României.



Bunele evoluții i-au prins lui Drăguș un transfer definitiv în Turcia, la Trabzonspor. Sezonul trecut a activat doar sub formă de împrumut la Gaziantep, de la Standard Liege.



Rapid a prezentat interes pentru Drăguș, în special Marius Șumudică, cel care l-a adus la Gaziantep la începutul stagiunii precedente și care a spus că și-l dorește din suflet la clubul din Giulești.



Verdict despre transferul lui Denis Drăguș la Rapid



Viorel Moldovan, președintele Rapidului, a vorbit și el despre Drăguș și a indicat faptul că giuleștenii vor încerca să-l transfere dacă se va pune vreodată problema plecării jucătorului de la Trabzonspor.



”Drăguș este sub contract cu Trabzonspor, nu știu ce intenții au cei de acolo, e clar că el are un moment mai complicat. Astfel de momente fac parte din viața unui jucător. Cine nu și-l dorește pe Drăguș? Dar e cale lungă până acolo. Nu știm intențiile lui, dacă va ajunge în acea situație în care să plece, depinde, sub formă de împrumut sau definitiv...



Eu cred că are variante mult mai bune decât Rapid, și cred că preferă să rămână în străinătate. Dar e clar că, dacă vom avea posibilitatea, vom analiza foarte bine și normal că un atacant de profilul lui Drăguș ar fi binevenit. Dar până atunci, sunt doar vorbe”, a spus Viorel Moldovan, potrivit iamsport.ro.



Denis Drăguș abia a semnat cu Trabzonspor, după ce turcii l-au cumpărat în vară pentru 1,7 milioane de euro de la Standard Liege, moment în care Transfermarkt îl estima la 4 milioane.