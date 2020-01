ULTIMA ORA | Alex Maxim e OUT de la Mainz! Mijlocasul si-a gasit o noua echipa! Cu cine poate semna

Alex Maxim pleaca de la Mainz.

Mijlocasul roman al celor de la Mainz, Alexandru Maxim, este foarte aproape de plecarea de la formatia germana. Potrivit Telekomsport, Mainz a batut palma cu Gaziantep Gazisehir, formatie antrenata de Marius Sumudica. Conform sursei citate, Maxim si-a dat si el acordul de a merge in Turcia, iar maine va merge sa efectueze vizita medicala. Daca totul va decurge normal, Maxim va semna cu formatia lui Sumudica pana la finalul sezonului.

Maxim a ajuns la Mainz in anul 2017, de la Stuttgart in schimbul a 3 milioane de euro. 2 milioane de euro este cota lui Maxim pe transfermarkt in acest moment.