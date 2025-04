Cu Deian Sorescu și Alexandru Maxim integraliști, Gaziantep a reușit să deschidă scorul în minutul 13. Maxim a șutat splendid din marginea careului, la colțul scurt, fără șansă pentru goalkeeper-ul lui Fener, Irfan Egribayat.

Reacția lui Jose Mourinho după golul splendid marcat de Alex Maxim contra lui Fenerbahce

Condusă la pauză, Fenerbahce s-a redresat în actul secund și a obținut victoria. Echipa lui Jose Mourinho a marcat trei goluri în decurs de numai patru minute: Talisca (68' - penalty), Edin Dzeko (69') și Fred (72').

"Am dominat meciul și am meritat victoria. Golul lui Gaziantep a venit ca urmare a unui contraatac și a unui șut bun.



În mare parte, noi am fost cei care am încercat să jucăm și am dominat partida. Totul a mers bine azi pentru noi", a spus Jose Mourinho, la beIN Sports, după meci.