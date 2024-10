Din păcate pentru Radu Drăgușin, antrenorul Ange Postecoglou a decis să nu-l folosească deloc pe fundașul naționalei României.

La finalul meicului Postecoglou a explicat tactica pregătită pentru meciul cu West Ham fără să amintească de absența jucătorului român.

Postecoglou: "Sunt dezamăgit că am luat gol"

"A fost foarte bine. Chiar și prima repriză a trebuit să muncim destul de mult. Sunt dezamăgit că am luat gol, dar ne-am reîntors în joc foarte bine. A doua repriză am urcat cu o viteză. Fotbalul nostru a fost excelent. Este important pentru fani, deoarece acestea sunt jocurile pe care ei doresc să le câștige. Am o bucurie egală la fiecare joc pe care îl câștigăm.

(n.r. despre absența lui Spence) A suferit o mică încordare la nivelul inghinului la antrenament. Sper că nu este nimic rău, dar a ratat meciul de azi.

(n.r. despre cartonașul roșu) Cred că arbitrul s-a descurcat. Son este un jucător de calitate și am văzut asta cu finalizarea lui.

(n.r. despre schimbarea lui Maddison cu Sarr) Am simțit că puterea de alergare a lui Pape ne va ajuta în a doua repriză. Evident, au muncit din greu în prima repriză și m-am gândit că ne poate oferi o energie reală. S-a descurcat foarte bine", a spus Postecoglou, potrivit football.london.

Radu Drăgușin a îmbrăcat de patru ori tricoul lui Tottenham în acest sezon, adunând 196 de minute în toate competițiile.



25 de milioane de euro este cota de piață a fundașului central achiziționat de Tottenham cu aceeași sumă de la Genoa, în ianuarie 2024.