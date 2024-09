Pippo Inzaghi a decis! Se va baza pe încă un român la Pisa: "Are încredere în el"

La Pisa sunt legitimați acum trei fotbaliști români - mijlocașul Marius Marin, care a fost integralist în toate partidele din acest sezon și a purtat banderola de căpitan la ultima partidă, fundașul Adrian Rus, revenit din împrumutul la Pafos, care a prins foarte puține minute, și mijlocașul Olimpiu Moruțan, transferat recent de gruparea din Serie B.

Mircea Lucescu: "Am vorbit cu Pippo Inzaghi, are încredere în Adrian Rus"

Adrian Rus (28 de ani) nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Kosovo și Lituania. "Il Luce" spune însă că a discutat cu Filippo Inzaghi, care i-a transmis că va începe să se bazeze pe internaționalul român, în ciuda unor zvonuri legate de plecarea lui Rus pe finalul ferestrei de mercato.

"Adrian Rus e într-o situație destul de delicată. Am vorbit cu Pippo Inzaghi de câteva ori. Rămâne la Pisa, m-a și invitat la meciul lor de cupă când va juca. Are încredere în jucător din discuția pe care am purtat-o cu el", a spus Mircea Lucescu, înainte de Kosovo - România.

Adrian Rus a fost cumpărat de Pisa în august 2022, de la Fehervar, pentru un milion de euro. Fundașul central a strâns până acum 17 partide la formația din Serie B, iar în stagiunea precedentă a fost împrumutat în Cipru, la Pafos.