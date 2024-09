Jurnaliștii turci au analizat evoluția lui Denis Drăguș, iar concluziile sunt nefericite: "Sub așteptări"

Internaționalul român a fost introdus pe teren în a doua repriză, însă impactul său asupra jocului nu a fost cel așteptat, continuând seria evoluțiilor modeste din ultima perioadă.

Publicația online Haber61 a făcut o analiză a prestație a lui Denis Drăguș, iar concluziile au confirmat problemele cu care se confruntă fotbalistul.

"A venit cu speranță la Trabzonspor, dar a fost sub așteptări. Drăguș a atins mingea de 29 de ori în total în meciul Gaziantep FK și a avut o precizie de 69% la pase . Ineficient la șuturi sau la crearea ocaziilor, deși e un jucător ofensiv, a avut o așteptare de gol de zero. A atras atenția și cu statisticile sale de zero pase lungi , zero pase si zero pase-cheie.

