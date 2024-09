Ianis Hagi, din nou în afara lotului de la Rangers! Cum explică Philippe Clement alegerile din primul 11

Ciprian Marica: "Ianis Hagi trebuie să își găsească urgent echipă în iarnă. El vrea să rămână în vest"



Ianis continuă să joace la echipa secundă a lui Rangers, unde în această săptămână a reușit o dublă într-un meci cu Huddersfield, iar "în iarnă trebuie să își găsească urgent o echipă", susține Ciprian Marica, acționar minoritar la Farul, club condus de tatăl jucătorului de la Rangers, Gică Hagi.



Marica spune că Ianis Hagi exclude o revenire în România, indiferent de numele echipei, iar fiul "Regelui" intenționează să își continue cariera în Europa de Vest.



"Eu nu știu detalii și nu știu sută la sută realitatea, însă mi se pare că e un club (n.r - Rangers) care își pierde din putere pentru că i se dă toată puterea antrenorului. Mie nu îmi plac cluburile unde vine antrenorul și schimbă toată strategia. Tu ai niște investiții acolo, iar Ianis e o investiție. Nu poți să-ți bați joci de ea. Din punctul meu de vedere, conducerea trebuie să fie mai puternică decât antrenorul și să încerce să găsească o cale de mijloc. Din câte înțeleg, a fost decizia sută la sută a antrenorului. Nu poți să arunci un jucător de perspectivă, un jucător de echipă națională.



Am trecut prin asta la Stuttgart, când a venit Bruno Labbadia. Am avut o divergență cu el, clubul n-a fost suficient de puternic încât să poată gestiona o astfel de situație și am plecat. Stuttgart plătise pentru mine undeva la 10 milioane de euro. Să pierzi un jucător pe care ai dat niște bani doar pentru că antrenorul are o problemă... mi se pare că nu e destul de puternic clubul, nu vrea să-și asume și toată lumea o dă pe antrenor.



Revenind la Ianis, sigur că trebuie să găsească o soluție. Sunt convins că a sperat că va găsi o soluție cu antrenorul. El vine după o accidentare, după o situație delicată, împrumutat la Alaves, unde nu a jucat prea mult și nu a beneficiat de susținerea antrenorului, care nu știu cât de mult l-a dorit. El a reușit niște performanțe notabile la echipa națională, dar, din păcate, situația asta clar te dă în spate.



Nu știu ce soluții are Ianis, ce echipe îl mai pot transfera, dar cu siguranță trebuie să facă ceva. E o situație din care n-are cum să iasă câștigător. El nu poate să fie mai afectat mai rău decât e acum. El deja stă de 3-4 luni, dacă mai stă două luni nu e un capăt de țară, însă în iarnă trebuie să găsească o echipă urgent.



Nu s-a discutat despre revenirea lui Ianis la Farul. El e un jucător pe care îl doresc mai multe cluburi. Și eu am fost sunat de câteva cluburi din România pentru Ianis, dar decizia nu e la noi. Ianis își dorește să rămână în vest", a spus Ciprian Marica, la Digisport.