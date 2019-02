GOOOOOOOL RAZVAN MARIN!!! Faza fantastica a romanului in fata lui Anderlecht: "A tras cu TUNUL!" Cum a putut sa inscrie

Razvan Marin a refuzat ofertele in Serie A pentru a ramane la Standard Liege.

Mijlocasul celor de la Standard Liege, Razvan Marin, a reusit un nou gol in prima liga din Belgia dupa ce marcase si in decembrie cu Oostende. De data aceasta, reusita romanului a venit chiar in derby-ul cu Anderlecht.

CLICK AICI PENTRU VIDEO

In minutul 22 al partidei, Razvan Marin a facut un un-doi cu Carcela si a ajuns in pozitie de sut: "A tras cu tunul" scriu belgienii despre executia fantastica a lui Marin! La 6 minute distanta, Kums a egalat pentru Anderlecht.

Partida este in desfasurare, incepand la ora 19.00.