Mijlocaș defensiv sau fundaș central, Matteo Obleac (18 ani) a semnat recent cu Frosinone, echipă din Serie B, după zece ani petrecuți la AS Roma.

Obleac a câștigat cu Roma titlul de campion al Italiei la categoriile Under 16 (1-0 cu AC Milan în finala din 2022) și Under 17 (2-1 cu Inter Milano în finala din 2023), iar în acest an a jucat titular în finala campionatului Under 18, 0-2 cu Genoa.

Născut chiar în capitala Italiei, tânărul fotbalist are dublă cetățenie, română și moldovenească, și ”a fost unul dintre marii protagoniști ai ultimului sezon la Roma” (Gazzetta Regionale).

Transferat la Frosinone, Matteo Obleac ar putea debuta oficial azi

Gazzetta Regionale și Roma Forever au notat că, deși Frosinone l-a transferat definitiv pe ”versatilul mijlocaș central, care poate juca și fundaș central datorită abilităților defensive”, AS Roma și-a păstrat niște procente dintr-o eventuală vânzare ulterioară a fotbalistului.

Obleac ar putea debuta oficial chiar astăzi la Frosinone, în meciul cu Napoli din prima etapă din campionatul Primavera, acolo unde a fost momentan direcționat de ”I Ciociari”.

Matteo Obleac despre ultimul sezon la AS Roma: ”Am jucat anul acesta 34 de meciuri cu clubul meu”

”Experiența acumulată cu AS Roma U18 m-a învățat disciplina și munca intensă necesară pentru a continua să cresc ca sportiv și ca persoană.

Aceste lecții mă vor ajuta mult în viitoarea mea carieră de fotbalist.

Avem o echipă foarte puternică și o concurență stabilă zi de zi, cu jucători din Croația, Slovenia și Austria. Antrenamentele și pregătirea fizică riguroasă au fost esențiale.

Am jucat anul acesta 34 de meciuri cu clubul meu, sub îndrumarea antrenorilor și preparatorilor noștri exigenți. Disciplina și munca intensă ne-au ajutat foarte mult”, explica Matteo Obleac într-un interviu recent pentru site-ul oficial al Federației Moldovenești de Fotbal, cea care s-a mișcat mai repede și l-a convocat prima la naționalele de juniori pe fotbalistul cu cetățenie română.

Foto: ©GazReg (Gazzetta Regionale)