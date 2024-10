Trabzonspor are un start de sezon sub așteptări, a înregistrat o singură victorie și șase remize, iar mulți specialiști din fotbalul turc arată cu degetul și spre aportul scăzut adus în ofensivă de internaționalul român.

Denis Drăguș, făcut praf în Turcia: ”Nu e în stare nici să paseze la doi metri de el!”

Denis Drăguș a fost luat la țintă de celebrul comentator turc Ulas Ozdemir, după prestația sa din meciul cu Hatayspor.

În meciul de pe terenul lui Hatayspor, gazdele au deschis scorul după doar 15 minute, iar Trabzonspor a început din acel moment să caute golul egalizator, care a venit abia după startul reprizei secunde, în minutul 48, când Denis Drăguș i-a pasat decisiv lui Simon Banza.

Chiar dacă a contribuit decisiv la reușita lui Banza, atacantul echipei naționale a fost făcut praf de Ozdemir, care a scos în evidență diferențele dintre prestațiile lui Drăguș din sezonul trecut, de pe vremea când îmbrăca echipamentul lui Gaziantep, și cele de acum.

Comentatorul nu își explică evoluțiile slabe ale atacantului, căruia i-a reproșat că ”nu este în stare să paseze la doi metri de el”.

”Nu pot să cred! Drăguș nu este în stare nici să paseze la doi metri de el. Care este problema cu el? Am văzut alt jucător la Gaziantep și la EURO 2024? Drăguș a jucat într-un sistem diferit la Gaziantep. Bine, poate asta este diferit la Trabzonspor. Poți să ai un proces de adaptare la echipă, dar nu poți să joci atât de slab”, a spus comentatorul, conform habernlik.com.tr.

Trabzonspor ocupă locul zece în clasamentul din Super Lig, cu nouă puncte acumulate în șapte etape, la egalitate cu Alanyaspor și la o lungime în urma lui Bodrumspor.

Denis Drăguș: ”Trebuie să fim mai buni!”

La finalul meciului cu Hatasyspor, Denis Drăguș s-a declarat dezamăgit de rezultat, însă mulțumit de evoluția sa și a coechipierilor săi.

”Suntem supărați pentru că nu am putut câștiga. Am început bine meciul, dar adversara noastră a profitat de prima ocazie avută. Asta le-a dat încredere. Și noi am început să marcăm, dar ne-au lipsit pasele finale, ultimele atingeri.

Trebuie să fim mai buni, vrem să legăm victorii și să căpătăm încredere. Vom fi mai buni atunci când vom începe să câștigăm”, a spus Denis Drăguș.