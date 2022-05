Cornel Râpă a semnat! Unde va juca fundașul în următoarele două sezoane

Cracovia , formație care a încheiat pe locul 9 campionatul Poloniei, a anunțat că Râpă a decis să își prelungească înțelegerea cu încă două sezoane, până în 2024. Precedenta înțelegere a fundașului expira în iunie.

"Fundașul nostru, Cornel Râpă, va rămâne jucătorul celui mai vechi club din Polonia! Suntem bucuroși să vă anunțăm că românul și-a prelungit contractul până în iunie site 2024" , se arată pe site-ul oficial al Cracoviei.

Fotbalistul cu cinci meciuri la naționala României a sosit la Cracovia în iulie 2018, de la Pogon Szczecin, în schimbul sumei de 200.000 de euro. Râpă a strâns 144 de meciuri, a marcat nouă goluri și a oferit opt ​​pase decisive.

Gălățeanul, campion cu Oțelul în 2011, are trei titluri în palmares și cu FCSB (2013-2016). Alături de Cracovia, fundașul dreapta a câștigat atât Cupa, cât și Supercupa Poloniei.

Cornel Râpă a fost ultima oară în vederile echipei naționale în octombrie 2020, când selecționer era Mirel Rădoi. Fundașul s-a aflat pe lista preliminară a stranierilor pentru acțiunea respectivă, însă nu a prins și lotul final.

Râpă a jucat ultima oară sub tricolor în iunie 2011, la un amical cu Paraguay (0-2), iar partida de pregătire cu Elveția (1-0), din mai 2012, a fost ultima în care a fost în lotul primei representative.

