Înaintea ultimei etape din Serie A, Sassuolo și Salernitana erau deja retrogradate matematic. Trei echipe, Udinese, Frosinone și Empoli încercau să evite ultima poziție care duce în Serie B.

Frosinone și Udinese s-au întâlnit în meci direct, oaspeții s-au impus cu 1-0 și s-au salvat de la retrogradare, în timp ce Frosinone era și ea salvată până în prelungirile meciului dintre Empoli și AS Roma, încheiat, până la urmă, cu victoria toscanilor, 2-1.

Cu Răzvan Marin integralist, Empoli a deschis rapid scorul, în minutul 13, prin Matteo Cancellieri, însă Houssem Aouar a egalat în prelungirile primului act. Toscanii au atacat cu disperare în actul secund, Marin a nimerit transversala în minutul 69, iar golul victoriei și al salvării de la retrogradare a fost reușit de M'Baye Niang, în minutul 90+3.

????| Incredible scene as M'Baye Niang scores in the 93rd minute against AS Roma and allows Empoli to stay in Serie A! ???????? pic.twitter.com/nuTbwrxZEB