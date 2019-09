A jucat in 6 ligi diferite si a castigat 4 Ligi ale Campionilor, iar acum se retrage! Eto'o paraseste marea scena a fotbalului profesionist

A scris istorie in tricourile echipelor precum Barcelona si Inter, iar acum isi anunta retragerea

Samuel Eto'o in varsta de 38 de ani si-a anuntat retragerea din activitatatea fotbalistica. Camerunezul a facut anuntul oficial pe contul sau de Instagram.

"Sfarsit. Urmeaza o provocare noua...Va multumesc tuturor! Va iubesc!"

A jucat in 6 ligi diferite si a castigat nu mai putin de 18 trofee

Jucatorul din Camerun si-a inceput cariera la clubul de juniori Kadji Sports Academy, in anul 1992, pe cand avea 11 ani. A petrecut 5 ani la juniori, dupa care prins ceea ce se voia a fi transferul carierei sale, la Real Madrid, insa nu a jucat pentru clubul madrilen decat 3 partide, fiind imprumutat in decursul a 3 ani la Leganes, Espanyol si Mallorca. A fost vandut la echipa din urma, unde a jucat 4 sezoane.

Transferul carierei sale a venit in anul 2004, atunci cand a fost transferat la Barcelona pentru suma de 24 milioane de euro. 5 ani mai tarziu, Eto'o parasea Barcelona cu un palmares impresionant: 3 titluri de Campioana a Spaniei si doua trofee Champions League. A parasit Barcelona in anul 2009 si s-a alaturat echipei conduse de Jose Mourinho, Inter Milano alaturi de care a mai bifat un trofeu Champions League.

Dupa doi ani petrecuti in Italia, Eto'o a plecat in Rusia, la Anji Mahacikala unde a evoluat pentru doua sezoane, pana in 2013, atunci cand s-a alaturat lui Jose Mourinho, la Chelsea, pentru un sezon, cucerind impreuna trofeul Champions League. In sezonul 2014/2015 a evoluat pentru echipa lui Everton, incheindu-si parcursul echipelor europene cu Sampdoria, din Italia. A ales Turcia ca destinatie finala, petrecand 3 sezoane la Antalyaspor.

Dupa 22 de ani petrecuti in fotbal, 18 trofee, 359 de goluri marcate in 718 partide, Samuel Eto'o este pregatit sa isi caute o noua provocare, lasand mostenire iubitorilor de fotbal una dintre cele mai frumoase si fructuase perioade ale Barcelonei.