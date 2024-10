În această stagiune, Dennis Man a înscris trei goluri și a contribuit cu o pasă decisivă în cele nouă partide.

Vincent Laurini, impresionat de Dennis Man în acest sezon

Vincent Laurini, fostul jucător de la Empoli și Parma, echipele ce se vor întâlni în etapa a noua din Serie A, a vorbit despre șansele Parmei de a se salva de la retrogradare la finalul acestui sezon.

Întrebat despre jucătorii pe care îi vede capabili să contribuie decisiv la salvarea Parmei de la retrogradare, Laurini l-a numit pe Adrian Bernabe și pe nimeni altul decât Dennis Man. Fostul jucător de la Parma spune despre internaționalul român că s-a maturizat și a devenit mai eficient decât în urmă cu trei ani, atunci când a fost transferat de la FCSB.

”Nicio echipă nu este blocată acolo jos fără să poată câștiga meciuri. Salvarea de la retrogradare în acest sezon va fi un mini campionat cu multe echipe implicate.

Parma este o echipă de calitate, cu mulți jucători puternici. Anul trecut, au câștigat Serie B la distanță, dar Serie A este altceva. Totuși, prestațiile lor sunt întotdeauna bune. Este o echipă dificilă și poate avea un sezon bun.

Am mers în cantonament doar cu Bernabe, dar se vede cu ochiul liber că el este un jucător de nivel înalt. De când Man a ajuns aici, am putut vedea că este puternic, are o tehnică bună și este bun în situațiile de unu la unu. Acum s-a maturizat și a explodat, este mult mai eficient”, a spus Vincent Laurini, conform Parma Live.

Victor Becali: ”Dennis Man poate juca în Premier League!”

Victor Becali a declarat că, după părerea sa, Dennis Man și Valentin Mihăilă sunt doi jucători care se pot adapta la fotbalul din Premier League.

”Radu Drăgușin este un jucător tânăr, care se va impune, se va adapta. Nu este ușor! Nu foarte mulți români s-au adaptat, în afară de Dan Petrescu. Man poate fi și el un jucător care să joace în Anglia! Poate fi și Mihăilă!

Sunt mai mulți factori care vor fi luați în calcul în cazul unei oferte. Deocamdată, să ajungem în situația aia. Sigur că în CV-ul unui jucător este importantă echipa națională, dar importante sunt și evoluțiile lor. Dacă ești la echipa națională și n-ai rezultate, nu faci absolut nimic. Ar fi importantă calificarea”, a spus Victor Becali, conform Prosport.