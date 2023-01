Alex Pițurcă a fost audiat în procesul lui Mario Iorgulescu, anchetat pentru omor! Ce a făcut fiul președintelui LPF înainte de accidentul mortal: „Era nervos și a început să țipe!” 

Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal s-a urcat drogat și beat la volanul unui Aston Martin care rula cu 240 km/h. Mario Iorgulescu a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un Audi condus de un bărbat care și-a pierdut viața. În urma analizelor, autoritățile au găsit o concentrație de 1,75 g/l alcool la cea de-a doua prelevare.

Mario Iorgulescu a fost transferat de famile în Italia, la două săptămâni de la accident, iar de atunci nu a mai revenit în țară, unde există un mandat de arestare pe numele său și pentru un alt caz, fiind acuzat de lipsire de libertate, loviri și alte violențe.

Alexandru Pițurcă, audiat la Tribunalul București

Alexandru Pițurcă se numără printre martori, figurând ca unul dintre ultimii oameni cu care Mario a vorbit înainte de accident. Fiul fostului selecționer se afla într-un club, alături de fosta iubită a lui Mario, după ce cel din urmă a apelat-o pe fată. Pentru a derula filmul accidentului, Alex Pițurcă a fost chemat la audieri.

Chemat inițial miercuri, Alex Pițurcă a răbufnit când procesul a fost amânat. Vineri, fiul lui Victor Pițurcă și-a prezentat versiunea în cazul accidentului, dezvăluind discuția pe care a purtat-o cu Mario Iorgulescu înainte de accident. Mai mult, Alex Pițurcă a dezvăluit că Mario i-a cerut recent o sumă de bani împrumut.

„Sunt la dispoziția dumneavoastră, vreau să vă ajut.

Nu l-am văzut pe inculpat de câteva luni. Eram prieteni, m-a contactat între timp să-mi ceară bani împrumut. Tuturor prietenilor le-a cerut sume de bani. Eu l-am refuzat și nu i-am răspuns cu privire la bani.

În seara respectivă (n.r. - seara accidentului), am discutat prin intermediul iubitei lui, care era în club cu mine. Era foarte gelos și prietena lui mi-a dat telefonul să-l calmez, să-i spun că totul este în regulă. Am încercat să-l calmez, dar era nervos și a început să țipe și mi-a spus să nu mă bag în treaba lor. Mi-a spus că vrea să vină la club după ea. I-am dat telefonul înapoi iubitei lui. Eu n-am vorbit mai mult de 10 secunde cu el, era nervos și n-am putut să-l calmez. Câteva secunde a durat discuția. N-am știut unde era, ulterior accidentului am aflat unde a fost.

Nu știu dacă băuse sau se drogase. N-aveam cum să-mi dau seama în cele 10 secunde de conversație. Niciodată nu se urca băut la volan. Avea o persoană specială care se ocupa de acest aspect, un șofer plătit. Poate chiar mai mulți. Chiar mă mir că s-a întâmplat asta”, a precizat Alex Pițurcă la Tribunal, conform gsp.