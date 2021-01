AKollo ne provoaca sa Facem Level in sezonul 2 al show-ului online!

Dupa un prim sezon in care am aflat care sunt jocurile preferate din toate timpurile, ale gamerilor romani si ce joaca acestia in prezent pe canalele lor de YouTube, de astazi, AKollo revine cu cel de-al doilea sezon al emisiunii online Facem Level.

Anul trecut, Maximilian Ioan, mitzuu si zaSami au fost doar cativa dintre invitatii care si-au demonstrat indemanarea in timpul unor jocuri de tip shooter – competitiv, in timp ce AKollo a fost cel care a invatat cateva dintre trucurile acestora si le-a pus si in aplicare.

Cel de-al doilea sezon aduce noi surprize si propune un mix intre vechii participanti si cei care au acceptat provocarea in acest an, iar tema va fi ”Gen Session”. De aceasta data vor exista 4 grupe, iar fiecare va parcurge 3 jocuri care apartin aceluiasi gen. AKollo si alti doi gameri le vor arata tuturor celor curiosi cum se poate juca in echipa. Primul gen abordat in emisiune este thriller/survival si va acoperi jocuri precum Dead by Daylight, Friday the 13th si Depth.

Inaintea startului noului sezon, AKollo declara: “In urma feedback-ului primit din primul sezon de Facem Level am incercat sa mulez continutul pe „cat mai multa joaca”, cu mai multi invitati deodata daca tot vrem sa ne distram copios. Sunt extrem de curios ce reactie vor avea pasionatii de gaming cand vor vedea echipe nemaiintalnite de creatori de continut care vor incerca jocuri grupate pe diverse genuri. Unele dintre cele mai jucate titluri vor fi din nou prezente, dar si unele mai putin cunoscute, care vor avea un factor de soc pentru multi.”

Totodata, incepand de astazi, pasionatii de gaming pot urmari emisiunea si pe canalul oficial de YouTube! Despre lansarea noii platforme, AKollo spune: ”Avand in vedere faptul ca acum lansam si canalul oficial de YouTube, vom putea centraliza si aduna feedback-ul impatimitilor cat mai bine pentru a decide ce alte teme si tipuri de continut se vor aborda in cadrul show-ului. Va invit pe toti sa va abonati si sa apasati clopotelul pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade!”

Nu ratati primul episod al celui de-al doilea sezon si intalnirea cu AKollo si cei mai cunoscuti gameri care vin sa impartaseasca din experienta lor!