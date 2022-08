Sydney Sweeney (24 ani) este o tânără actriță din Statele Unite ale Americii, devenită cunoscută după rolul lui Cassie Howard în unul dintre cele mai tari seriale ale momentului, Euphoria, ce deține numeroase premii Emmy. Mai mult, chiar Sydney a fost nominalizată la celebrele premii la două categorii în acest an: Supporting Actress - Drama Series și Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie.

Tânăra a căpătat multă popularitate în urma serialului, în special după scenele nud în care a apărut, iar cei de la Boston Red Sox au invitat-o astfel să dea lovitura de start, însă totul s-a încheiat neașteptat.

Val de reacții după ce Red Sox a pierdut meciul cu Toronto Blue Jayes

Boston Red Sox a pierdut umilitor în fața celor de la Toronto Blue Jayes, 5-28, înregistrând una dintre cele mai usturătoare înfrângeri din istoria clubului. Fanii, dezamăgiți de rezultat, au „dat vina” pe prezența lui Sydney Sweeney, acuzând-o pe actriță că a atras un „blestem” asupra clubului.

Sydney Sweeney a glumit pe seama reacțiilor internauților, postând și ea, la rândul ei, un mesaj: „Mai bine mă trimiteau pe mine în teren!”