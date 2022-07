A fost copleșit de reacțiile negative? Novak ia în calcul o amânare a intrării în vigoare a ordinului care a inflamat sportul românesc

În urmă cu o săptămână, Carol-Eduard Novak (45 ani) a emis un ordin de minstru prin care cluburile sportive, de la fiecare disciplină, sunt obligate să aibă pe tot parcursul jocului 40% sportivi români.

"Ponderea de participare a sportivilor de performanță români, la nivel de senior și tineret, la competițiile sportive naționale oficiale nu poate fi mai mică de 40% din totalul de sportivi participanți care pot evolua în teren pe parcursul unui meci, pentru fiecare echipă", se arată în ordinul care a fost publicat în Monitorul Oficial.

"Nu se face nimic peste noapte, e nevoie de timp, răbdare şi de consultări"



Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre subiectul care a inflamat sportul românesc în ultimele zile și a declarat că este posibilă o amânare a intrării în vigoare.

"Consider că trebuia făcută o mai bună consultare cu preşedinţii federaţiilor naţionale implicaţi direct în această decizie, şi mă refer aici la sporturile de echipă. Am înţeles că se discută zilele acestea despre o amânare a intrării în vigoare a ordinului ministrului.

Decizia doreşte să aducă un plus de valoare, dar e clar că trebuia un pic mai bine pregătită. În momentul în care vom pregăti lucrurile foarte bine se vor vedea şi efectele. Nu însă pe termen scurt, pentru că în sportul de performanţă nu pot exista minuni. Nu se face nimic peste noapte, e nevoie de timp, răbdare şi de consultări pentru a lua deciziile ele mai bune.

Sportul trebuie să devină o prioritate naţională. Sportul are multiple beneficii. Eu sper ca aceste rezultate din ultimul timp să îî determine pe cei care ne conduc şi sunt în poziţie de decizie să facă acest lucru pentru sport. Am avut o întâlnire cu premierul Nicolae Ciucă şi cu ministrul Sportului unde am discutat despre infrastructură, despre sportul de masă", a spus Covaliu.