Mai există stadioane în lume cu gazon retractabil, însă niciunul nu deține un sistem care să împartă terenul de iarbă în trei secțiuni înainte de a-l rula într-un loc de depozitare situat sub tribune. Retragerea terenului cu o greutate de 10.000 de tone durează doar 25 de minute. Prin apăsarea câtorva butoane, terenul pentru fotbal este secționat in trei bucăți prin acțiunea a 204 motoare electrice și 32 de cricuri hidraulice, dupa care bucățile sunt rulate pe șine de 100 metri până în locul special construit pentru depozitare.

Conceptul în sine este unic in lume. Arena londoneză a fost dotată cu vestiare speciale dedicate echipelor de fotbal american, mult mai spațioase decât ceea ce se obișnuiește la fotbal. In lotul unei echipe din NFL sunt 53 de jucători, la care se adaugă staff-ul tehnic.

Tottenham Hotspur Stadium a devenit casa NFL și va gazdui câte două meciuri pe sezon până in 2029, însă nu este prima arena din Anglia unde s-a jucat fotbal american. În 2007, legendarul Wembley a facut istorie cînd a devenit primul stadion din afara Statelor Unite care a găzduit un meci din sezonul regulat al NFL. Chiar dacă nu a fost proiectat precum stadionul lui Tottenham, Wembley și-a păstrat statutul special și găzduiește în fiecare an un meci din NFL, într-o experiență de neuitat pentru fanii din Europa ai fotbalului american. Pe 20 octombrie, în direct pe Voyo, pe Wembley se întâlnesc New England Patriots si Jacksonville Jaguars.

Din Anglia, spectacolul fotbalului american se mută în Germania, mai exact pe un alt stadion legendar. In direct pe Voyo, pe Allianz Arena, arena lui Bayern Munchen, se va juca pe 10 noiembrie partida New York Giants – Carolina Panthers. Este ultimul meci al seriei europene din actualul sezon al NFL și se anunță un spectacol pe cinste. Fotbalul american prinde de minune la publicul german, fapt demonstrat in 2022, când pe Allianz Arena a venit legendarul Tom Brady cu Tampa Bay Buccaneers, echipa alături de care câștigase cel de-al șaptelea Super Bowl din carieră cu un an mai devreme. Aveți mai jos ce a însemnat în câteva cifre partida de acum doi ani de la Munchen, prima de fotbal american jucată vreodata in Germania.