Pilotul Simone Tempestini a avut la raliuri un sezon pe care nu îl va uita prea curând. Italianul a devenit pentru a 9 a oară campion național și a reușit să îl depășească pe Titi Aur în topul campionilor all-time.

„A fost un an deosebit, am reușit să obținem încă un titlu de campion național, un lucru pe care la începutul carierei nu am crezut că o să reușim să-l atingem” - Simone Tempestini, de 9 ori învingător în Campionatul Național de Raliuri. Tempestini se dă cu mașina și în Campionatul European de Raliuri.

„Afară, când particip la etapele internaționale, îmi doresc de fiecare dată să reprezentăm România la nivel înalt și să ne luptăm pentru primele locuri” - Simone Tempestini, de 9 ori învingător în Campionatul Național de Raliuri.

Simone Tempestini, pasionat și de tenis

În afară de raliuri, pilotul italian este pasionat și de multe alte sporturi! „Îmi place să alerg, îmi place natura, așa că de fiecare dată când am posibilitatea să practic sport în aer liber, o fac cu plăcere. Tenisul îmi place foarte mult” - Simone Tempestini, de 9 ori învingător în Campionatul Național de Raliuri.

Dacă nu ar fi fost implicat în motorsport, italianul știe și la ce sport și-ar fi dorit să fie campion!

„Am practicat mult baschet, cred că dacă nu ar fi intervenit motorsportul, baschetul ar fi fost un sport pe care l-aș fi practicat” - Simone Tempestini, de 9 ori învingător în Campionatul Național de Raliuri.

Vrea în WRC

Pilotul de raliuri are un vis în motorsport pe care speră să și-l îndeplinească!

„Mi-ar plăcea foarte mult să reușesc să fac un sezon complet în Campionatul Mondial de Raliuri, evident că mi-aș dori cu o mașină de top din categoria WRC. Anul acesta am participat în Campionatul European cu o mașină de categorie Rally 2... practic este top ceea ce poți să folosești în competiția europeană” - Simone Tempestini, de 9 ori învingător în Campionatul Național de Raliuri.

Simone spune că e norocos că poate să participe la raliuri atât în campionatul național, cât și în cel european. „Anul acesta a fost unul deosebit: ne-am dat cu 3 mașini diferite și am obținut 5 victorii consecutive în campionatul național de raliuri. În România îmi place de fiecare dată să particip la curse, mi-aș dori să particip la toate, anul acesta am sărit peste câteva”.

Prima mașină, o Dacie Logan

Sportivul și-a adus aminte care a fost prima sa mașină. „Dacia Logan, însă prima mașină pe care am folosit-o într-o competiție a fost un Peugeot 206”, mai spune pentru Sportsnet Simone Tempestini.

Înaintea curselor, lui Simone îi place să aibă câteva momente de relaxare activă. „Îmi place să alerg și să mă pregătesc fizic pentru competiție” - Simone Tempestini, de 9 ori învingător în Campionatul Național de Raliuri.

El recunoaște că după atâția ani de competiții încă mai are emoții înaintea lor. „De cele mai multe ori am început să nu mai am emoții negative, doar pozitive, la modul în care îmi doresc să urc în mașină și să concurez”, conchide Tempestini.