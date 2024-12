NFL, cea mai dură afacere din sportul profesionist

de Dan POPESCU Plafonul maxim pentru salarizarea jucătorilor în sezonul 2024 a fost stabilit de către Ligă la 255.4 milioane de dolari de echipă, o creștere de 30 milioane de dolari față de anul anterior. Gestionarea acestor bani intră în responsabilitatea managerilor generali, iar o parte importantă din succesul sau esecul unei echipe ține și de modul în care este construit și echilibrat lotul și din punct de vedere financiar. Au existat și vor mai exista situații în care managementul oferă contracte de sute de milioane de dolari către jucători care ulterior se dovedesc a fi o mare dezamăgire cu un impact direct și profund asupra rezultatelor echipei. Un exemplu concludent al modului în care deciziile manageriale legate de salarii și contracte pot pune "pe butuci" o echipă pe termen scurt și mediu este New York Giants. Legendara franciză din New York are la activ patru Super Bowl (1987, 1991, 2008 și 2012). Însă vremurile în care Giants triumfau în fața lui New England Patriots care îl avea pe Tom Brady quarterback (17-14 în 2008 și 21-17 în 2012) sunt doar o amintire. Sezonul 2024 ilustrează perfect perioada dificilă pe care o traversează echipa urmare a deciziilor managerului general. În draft-ul din 2019, Giants l-au selectat pe Daniel Jones în prima rundă, cel care urma, în viziunea conducerii, să preia postul de quarterback de la Eli Manning, omul care o condus gruparea din New York către victoriile istorice din Super Bowl 2008 și 2012.



În anii care au urmat, Jones nu s-a ridicat niciodată la înălțimea așteptărilor pentru un quarterback selectat pe poziția a 6-a în draft. Cu toate acestea, în vara lui 2023, managerul Joe Schoen a luat o decizie socantă și cumva de neînțeles pentru fanii lui Giants și nu numai: i-a oferit un nou contract de vis lui Daniel Jones pe durata a patru ani în valoare de 160 de milioane de dolari. 40 de milioane de dolari pe an, o sumă de neînțeles raportat la prestațiile quarterback-ului. În același timp, Schoen a decis să nu investească bani într-o nouă înțelegere pe termen lung pentru celălalt jucător reprezentativ al echipei, runningback-ul Saquon Barkley, aflat în ultimul an de contract. În martie 2024, Barkley a semnat pentru Philadelphia Eagles, rivala de moarte din NFC East, în timp ce Giants au mizat în continuare pe Daniel Jones. Ce a urmat? După 11 săptămâni din sezon, antrenorul lui New York Giants, Brian Daboll, a anunțat că Jones, quarterback-ul plătit cu 40 milioane de dolari pe an, a fost trecut pe banca de rezerve, devenind nu prima, ci a doua rezervă!Un semnal cât se poate de clar că viitorul său în New York este sumbru și că afacerea în sine a fost un adevărat fiasco. Giants au un bilanț dezastruos (2 victorii contra 8 înfrângeri), sunt ultimii în divizie, șansele la prezența în play-off sunt de domeniul miracolului, iar cifrele lui Daniel Jones sunt îngrozitoare în 2024.



În 10 meciuri, acesta are la activ doar opt pase de touchdown contra șapte intercepții, iar în șase dintre aceste meciuri nu a reușit nicio pasă de touchdown! De partea cealaltă, Philadelphia Eagles i-a oferit lui Saquon Barkley un contract de 37.5 milioane dolari pe 3 ani (mai puțin decât media anuală a lui Daniel Jones), iar fostul star al lui Giants are un sezon de senzație, fiind candidat la titlul de MVP al sezonului și până la momentul actual este cel mai bun jucător al lui Eagles, care au opt victorii contra 2 înfrângeri și sunt în proporție de 97% siguri de prezența în play-off. Iar în ceea ce îl privește pe Daniel Jones, acesta este, foarte probabil, la ultimul sezon sub culorile lui New York Giants. Clubul își va asuma gaura financiară, iar Jones va urmări de pe banca de rezerve evoluțiile celor care tocmai i-au luat job-ul, Tommy DeVito și Drew Lock, doi quartebacks care nu se apropie ca valoare de media din NFL. Afacerea New York Giants - Daniel Jones va rămâne în anale și, în mod cert în memoria fanilor echipei, drept una dintre cele mai proaste din NFL. Managerul Joe Schoen va trebui să o ia de la capăt și să investească din nou în selecționarea unui quarterback tânăr care să asigure viitorul echipei, asta dacă nu cumva, la un moment dat, va plăti cu propriul post pentru modul în care a gestionat din punct de vedere contractual cazurile Daniel Jones și Saquon Barkley.