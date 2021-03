Accident HORROR in Raliul Brasovului! Echipajul SMURD a ajuns in 90 de secunde! Copilotul si-a fracturat ambele picioare

Proba cu numarul 2 de la Raliul Brasovului a fost oprita dupa un accident grav.

Echipajul bulgar cu numarul 501, format din Nikola Mishev si copilotul Yanaki Yanakiev, a pierdut controlul masinii si a iesit din decor la 1.1 kilometri de la startul Raliului. Cei doi au lovit un cap de pod, iar dupa impact a fost activat butonul SOS.

Echipajul SMURD a ajuns in 90 de secunde la locul accidentului, iar cei doi au fost ingrijiti la fata locului, dupa descarcerare. Pilotul masinii a putut cobori singur si este in afara pericolului, insa copilotul are probleme serioase.

Yanakiev a suferit fracturi la ambele picioare, dupa cum a anuntat ISU Brasov, urmand a fi operat.

Accidentul a dus la oprirea etapei.