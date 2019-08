Fati, direct IN ISTORIE dupa doar 5 minute: a marcat imediat ce a fost trimis pe teren si a stabilit doua recorduri! Spania vrea sa-l naturalizeze rapid

Ansu Fati a intrat in istoria Barcelonei si a campionatului spaniol.

Pustiul in varsta de doar 16 ani a marcat si a egalat "la unu" pentru Barcelona, la doar 5 minute dupa ce fusese trimis in teren, in repriza a doua. Fati a devenit astfel cel mai tanar marcator in campionat din istoria clubului catalan. La doar 16 ani si 304 zile, Fati l-a depasit si pe Messi care reusise sa inscrie la 17 ani si 331 de zile. Pe primul loc pana acum se afla Bojan Krkic, jucator care marcase la 17 ani si 53 de zile.

In istoria campionatului spaniol, Fati se afla pe locul trei. Fabrice Olinga, la 16 ani si 98 de zile, detine recordul. Pe locul 2 se afla Muniain.

Fati e disputat de Portugalia si Spania. Fati este originar din Guinea-Bissau, insa nu are nicio intentie sa joace pentru nationala din tara sa. Guinea-Bissau este fosta colonie a Portugaliei, astfel ca portughezii vor sa-l maturalizeze, insa Spania nu are de gand sa renunte prea usor la tanarul fotbalist.

Cu toate astea, Fati nu are inca cetatenie spaniola desi s-a mutat in Spania de la varsta de 6 ani. Prima optiune a lui Fati este evident Spania, sustin jurnalistii spanioli.