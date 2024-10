Cotidianul AS anunță că arena celor de la Atletico va fi cunoscută de acum înainte drept "Riyadh Air Metropolitano". Compania aeriană din Arabia Saudită a devenit recent principalul sponsor al echipei, iar acum a cumpărat și numele stadionului.



Atletico Madrid a vândut numele stadionului



Potrivit sursei citate, Riyadh Air ar urma să achite aproape 300 de milioane de euro pentru redenumirea stadionului din capitala Spaniei. Casa celor de la Atletico Madrid este una dintre cele mai moderne arene din lume la ora actuală.



Estadio Metropolitano a fost redeschis în septembrie 2017 și are o capacitate de 70.460 de locuri. Până de curând un alt sponsor a dat numele arenei, este vorba de compania Civitas. Începând din acest an, stadionul trece sub egida companiei aeriene din Arabia Saudită.



În 2017, arena a purtat numele "Wanda Metropolitano", datorită acționarilor chinezi care se aflau la acel moment în conducerea clubului. Ulterior s-a trecut la Civitas Metropolitano, în 2022, iar acum are loc a treia schimbare a numelui.



Contractul semnat pentru redenumirea stadionului va fi în vigoare cel puțin până în 2033. Există opțiunea de prelungire în cazul unui nou acord.



Primul meci disputat de Atletico Madrid pe "Riyadh Air Metropolitano" va fi pe 20 octombrie, contra echipei Leganes, în La Liga.



Istoria arenei Metropolitano



Stadionul Metropolitano a fost construit între 1990 și 1993. Inițial a fost cunoscut drept Estadio Olímpico de Madrid, sau Estadio de La Peineta. Inaugurarea a avut loc în septembrie 1994, la acel moment era un stadion destinat atletismului. Arena a fost ridicată la acel moment pentru Campionatele Mondiale de Atletism din 1997.



În 2002, stadionul a trecut în slujba primăriei. Din 2004 a rămas abandonat, până când gigantul din La Liga a pus ochii pe el. Atletico Madrid l-a preluat în 2017 și l-a transformat complet. Peste 200 de milioane de euro a costat renovarea stadionului din cartierul Rosas.



Primul jucător care a înscris pe noul Metropolitano a fost Antoine Griezmann (33 de ani), împotriva celor de la Malaga.

La Atletico Madrid a fost legitimat până de curând și portarul român Horațiu Moldovan (26 de ani). El a plecat pentru acest sezon la Sassuolo, sub formă de împrumut.