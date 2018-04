O noua DRAMA pentru Anamaria Prodan: "Daca as putea opri timpul pentru tine" Mesaj induiosator

Anamaria Prodan trece prin momente dificile.

Mama sotiei lui Laurentiu Reghecampf este grav bolnava, iar Anamaria Prodan a postat un mesaj emotionant pe Facebook prin care a incercat sa explice cat de mult inseamna mama ei pentru ea.

Recent, familia Reghecampf a fost lovita de o tragedie, decesul tatalui lui Laurentiu Reghecampf.

"Iubirea vietii mele … MAMA…Daca as putea, as opri timpul pentru tine…. sau ti-asda jumatate din al meu…As opri timpul tau si l as cupla pe al meu ca sa poti trai, in sfarsit, tot ceea ce nu ai trait la timp …pentru ca ai vrut atat de mult sa strangi pentru noi avere…. sa nu ne arate nimeni cu degetul …. sa fim cei mai buni ….cei mai respectati….cei mai demni , cei mai buni! As opri timpul tau ca sa nu imbatranesti , sa arati asa de vis cum ai aratat toata viata …. sa ramai plina de viata si de cantec…. As opri timpul tau ca sa-ti ofer toate momentele pe care le meriti .. toate imbratisarile, toate bucuriile de care ai fost cateodata lipsita , toata dragostea,toate cuvintele frumoase pe care poate nu ti le-am spus atat de mult pe cat doream….

As opri timpul tau ca sa te coplesesc cu iubirea mea , sa te alint si sa te rasfat….Sa te gadil pana te enervezi pe mine si ma alergi in jurul mesei….”, a scris Anamaria Prodan pe pagina ei de Facebook. In aceeasi postare, sotia lui Reghe a pus si cateva poze cu mama ei.

Anamaria Prodan a primit mesaje de incurajare din partea prietenilor ei pe celebra retea de socializare.