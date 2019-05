"Imi bag p*** in jocul asta! Imi bag p***!!!" Scene INCREDIBILE! Morosanu a sarit sa-l BATA pe Kamara in Ferma!!! Ce s-a intamplat

Momente tensionate pe ultima suta de metri a show-ului "Ferma. Un nou inceput".

Invitati sa revina in Ferma pentru a-si sustine prietenii ramasi in competitie, fermierii eliminati pana acum au lasat diplomatia la o parte si si-au aratat deschis sentimentele fata de restul concurentilor.

Kamara a fost cel mai vehement. Artistul considera ca Pastrama si Otniela nu au ajuns pe merit pana in faza de final a concursului. Kamara l-a enervat rau pe Morosanu cu atitudinea sa. Cantaretul n-a suportat prea bine nici momentul in care colegii l-au desemnat cel mai enervant fermier al show-ului. Kamara a dezlipit poza lui din peretele unde erau agatate imaginile celorlalti concurenti, apoi a injurat: "Imi bag p*** in concursul vostru, imi bag p***!" Reactia lui Kamara l-a scos din sarite pe Morosanu, care si-a iesit din fire si a sarit sa-l loveasca! Au fost momente de panica in Ferma. Numai interventia celorlalti fermieri l-a 'scos' pe Kamara! Deznodamantul e diseara, la 21:30, la PRO TV!



