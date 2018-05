"Regele se intoarce. Joshua va preda coroana!" Florian Ceafalau despre revenirea greului care a socat planeta

Vara aceasta va consemna revenirea in ring a lui Tyson Fury.

Detronarea regelui in 2015 a dus la un vid de putere in lumea greilor din box, un vid umplut repede insa de noul erou al britanicilor, Anthony Joshua. Mai mult cu imaginea decat cu calitatile de boxer, Joshua a reusit sa devina imaginea boxului in acest moment, in special al celui de la categoria grea.

2018 se anunta insa un an greu pentru el. Meciurile usoare par sa se fi terminat iar iminenta unei confruntari cu bestia de peste ocean, Deontay Wilder, e din ce in ce mai reala. Si cum o veste rea nu vine singura niciodata, vara aceasta vom consemna revenirea in ring a omului care a socat planeta in 2015, atunci cand l-a invins pe Wladimir si a pus capat unei ere de 10 ani in care boxul a apartinut fratilor Klitschko.

Daca meciul cu Wilder ar fi 50-50 pentru Joshua, o confruntare cu Fury ar fi cel mai rau lucru posibil pentru cariera musculosului britanic.

Fury este exact genul de luptator in fata caruia Joshua s-a chinui. AJ este puternic ca un taur insa am observat in ultimele meciuri aceleasi carente: oboseste repede, ceea ce impotriva unui colos ca Fury ar fi letal, este foarte rigid, ceea impotriva unui boxer atletic si "de fuga" ca Fury este de asemenea foarte periculos, si are o deplasare in ring foarte rudimentara. Toate aceste minusuri puse in ring cu un Fury in forma vor duce la o detronare a actualului campion, una destul de rapida.

Tyson Fury si-a anuntat revenire in ring pe 9 iunie, adversarul nefiind anuntat insa. Indiferent, vom avea ocazia sa vedem la treaba fostul si viitorul rege al categoriei grea.

Asteptam renirea lui Fury dupa care, in toamna, va avea loc cu siguranta confruntarea cea mare. Joshua vs Fury este cea mai buna reteta pentru britanici. Doi oameni de-ai lor, rivali, impreuna in ring. Englezii iubesc razboaiele interne. Au si reteta perfecta, baiatul bun Joshua (culmea, fostul traficant de droguri a ajuns sa fie baiatul bun) si baiatul rau Fury, cel care a socat planet in 2015, cand l-a batut pe Wladimir Klitschko, insa care va indeplini doar o formalitate in toamna, cand isi va recastiga centurile!

Sursa foto: TalkSPORT