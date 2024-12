Vlad Dragomir (25 de ani), jucătorul celor de la Pafos, se numără printre fotbaliștii care așteaptă un semn de la Mircea Lucescu în preliminarii.



Dacă România nu îl vrea, Dragomir anunță că va merge să evolueze pentru prima reprezentativă din Cipru, care i-a trimis deja o invitație de a se alătura echipei.



"Majoritatea carierei mele am evoluat ca mijlocaș în spatele atacantului, număr 8, așa că sunt mai familiarizat cu acel post. De când a venit Mister Carcedo (n.r. antrenorul lui Pafos) joc și fundaș stânga. El m-a reprofilat. Am mai jucat fundaș stânga, chiar și în Italia, dar numai când era nevoie. Așa și acum. Nu am nicio problemă să joc fundaș stânga.



Cred că toți jucătorii au impresia, mai ales atunci când joacă meci de meci la echipele lor de club, că merită să fie convocați. Cu siguranță aș avea loc, dar dacă Mister Lucescu decide că alți fotbaliști sunt în formă, și-l pot ajuta mai mult, atunci înseamnă că poate nu e timpul meu. Eu îmi aștept rândul, dacă va fi să vină vreodată, iar dacă nu, asta e. Am vorbit doar când am fost în lotul lărgit, m-au înștiințat de asta, iar apoi când nu eram convocat. De urmărit, nu cred că m-a văzut cineva jucând live din staff-ul naționalei. Poate doar dacă au venit, iar eu nu am știut.



Mai am nevoie de un an, iar apoi pot aplica (n.r. pentru cetățenia cipriotă). Eu nu am închis nicio poartă. În caz că văd că-mi fac treaba bine, că sunt mereu în primul unsprezece la Pafos, iar echipa României nu are nevoie de serviciile mele, atunci cu siguranță o să mă gândesc și la varianta de a juca pentru Cipru. Ei deja m-au întrebat asta și le-am spus. Sigur, eu îmi doresc să joc pentru „tricolori”, pentru că e țara mea, acolo m-am născut, adică nu se pune problema de alegere. Dar dacă nu e nevoie de mine la echipa României, atunci o să merg acolo unde sunt dorit, chiar și la naționala din Cipru. Ar fi important pe plan profesional", a spus Vlad Dragomir, potrivit Golazo.



România își află luna aceasta adversarele din preliminariile CM



Tragerea la sorți a preliminariilor europene pentru Cupa Mondială FIFA 2026 va avea loc pe 13 decembrie 2024, la ora 13:00, ora României, la sediul FIFA din Zurich, Elveția, fără participarea reprezentanților asociațiilor afiliate UEFA.



Extinderea competiției pentru ediția din 2026 a crescut numărul locurilor alocate echipelor europene de la 13 la 16. Campionatul Mondial din Statele Unite, Mexic și Canada va reuni pentru prima dată un total de 48 de echipe.



Calendarul calificărilor europene

Faza grupelor: martie 2025 – noiembrie 2025

Formatul va fi unul cu 12 grupe a câte 4 sau 5 echipe. Câștigătoarele grupelor se vor califica direct la Cupa Mondială FIFA.

Play-off Europa: martie 2026

Cele 4 locuri rămase vor fi decise printr-un baraj între 16 echipe: cele 12 echipe clasate pe locul 2 în grupele de calificare și cele mai bine clasate 4 câștigătoare de grupe din UEFA Nations League (ediția 2024-25), care nu s-au calificat direct sau nu au intrat deja în baraj de pe locul 2 din preliminarii.